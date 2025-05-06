Firari Hükümlü Gamze U. Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Gamze U. (26) saklandığı evinde yakalanarak tutuklandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri aranan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze U.'nun, Maden Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Gamze U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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