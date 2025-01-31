Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gazianteph'te hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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