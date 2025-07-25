Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Ö'yü ilçede saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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