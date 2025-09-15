Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası ve 20 bin lira para cezası ile aranan D.Ş'yi (41) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.