Gaziantep'te hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda "hırsızlık" suçundan hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
