Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Silahla yağma suçundan 14 yıl 6 ay cezası bulunan M.A. Oğuzeli'nde yakalandı.
Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmada "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A'nın adresi belirlendi.
Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?