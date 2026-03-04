Firari Hükümlü Giresun'da Yakalandı

Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dereli ilçesinde olduğu belirlendi.
Saklandığı evde yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yakınını öldüren H.B'nin bir yıldır arandığı öğrenildi.
