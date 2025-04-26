Firari Hükümlü Kadın Çorum'da Yakalandı

Çorum'da hırsızlık suçundan hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "birden fazla hırsızlık" suçlarından hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. (26), Ulukavak Mahallesi Tekceviz 21. Sokak'taki saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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