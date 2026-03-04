Kayseri'de, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.Ç. (42) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?