Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 22 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan kadının, "yağma" suçundan 22 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (36) olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.