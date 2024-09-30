Firari Hükümlü Kepez'de Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmada, 100 suç kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin ilçede olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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