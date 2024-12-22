Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 10 yıl 47 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri B.Z'yi durdurdu.
Yapılan sorguda B.Z'nin çeşitli suçlardan 10 yıl 47 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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