Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı
