Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
