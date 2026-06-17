Firari Hükümlü Korkut'ta Yakalandı

Muş'un Korkut ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
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