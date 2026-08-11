Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı
Silifke'de 16 yıl hapis cezası olan M.K. kontrol sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşucu Seka Deniz Hudut Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen kişileri kontrol etti.
Kontrol sırasında M.K'nin, "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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