Firari Hükümlü Muradiye'de Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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