Firari Hükümlü Ordu'da Yakalandı

Ordu'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, hükümlü A.G'nin (41) ilçedeki bir iş yerinde saklandığı belirlendi.
Söz konusu iş yerine giden ekipler, A.G'yi saklandığı gizli bölmede yakaladı.
A.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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