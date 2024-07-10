Firari hükümlü Osmaneli'de yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Camicedit Mahallesi İstanbul Caddesi'nde araç içinde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.