Firari Hükümlü Rize'de Yakalandı

Rize'de hakkında 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
