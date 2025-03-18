Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D'yi (53) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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