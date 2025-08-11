Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "izinsiz kenevir ekme" suçundan 3 yıl 4 ay, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin, İlkadım ilçesinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
