Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan N.C. Samsun'da yakalandı.
Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C'yi (40) adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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