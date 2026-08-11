Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun Atakum'da, 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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