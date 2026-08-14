Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası kesinleşen D.P. yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan D.P.'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
Sizin düşünceleriniz neler ?