Firari Hükümlü Seydişehir'de Yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde firari bir hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya karayolu Seydişehir girişinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, araçta hakkında kesinleşmiş yaklaşık 4 yıl hapis cezası bulunan Güniz A. (46) gözaltına alındı.
Güniz A, sevk edildiği Seydişehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından Niğde Cezaevine gönderildi.
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