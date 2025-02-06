Firari Hükümlü Seydişehir'de Yakalandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde firari bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya karayolu Seydişehir girişinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, araçta hakkında kesinleşmiş yaklaşık 4 yıl hapis cezası bulunan Güniz A. (46) gözaltına alındı.

Güniz A, sevk edildiği Seydişehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından Niğde Cezaevine gönderildi.