Firari Hükümlü Tekirdağ'da Yakalandı

Tekirdağ'da hakkında 30 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 30 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.E'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda hükümlü il merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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