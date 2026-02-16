Firari Hükümlü Tekman'da Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Tekman'da Yakalandı

16.02.2026 20:15
13 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü, yapılan teknik takip sonrası yakalandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu 4 ayrı dosyadan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekman'da saklandığı adreste yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari Hükümlü Tekman'da Yakalandı
