Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 22 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan A.B'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
