Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A'yı (24) yakaladı.
Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İslahiye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
