Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Yakalandı

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Şanlıurfa Bozova'da hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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