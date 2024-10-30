Firari Hükümlü Yalova'da Yakalandı

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Yalova'da 6 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı dosyadan toplamda 40 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'yi takibe aldı.

Ekipler, T.E.'yi İsmetpaşa Mahallesi 125-2 Sokak'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.