Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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