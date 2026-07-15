Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü

Bu kapsamda hakkında "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.