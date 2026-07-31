Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı
Yozgat Aydıncık'ta 8 yıl 9 ay hapis cezası olan A.T. operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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