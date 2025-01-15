Firari Terörist Kağızman'da Yakalandı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kağızman ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.A. cezaevine teslim edildi.