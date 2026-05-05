Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Niğde'de hakkında 6 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
