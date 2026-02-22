Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni

Ege Üniversitesinde (EÜ) 11 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, Çakıroğlu'nun mezarına çiçek bırakıldı.

Dua edilmesinin ardından konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, şehitleri anmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Peygamberlikten sonra en büyük mertebenin şehitlik olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türklüğü ve İslamiyet'i yok etmek isteyenlerin, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek isteyenlerin hedefi polis ve askerimizden sonra her zaman milliyetçi, ülkücü hareketin mensupları olmuşlardır. Çünkü biliyorlar ki biz olduğumuz müddetçe bayrağımızı asla indiremeyecekler. Ezanımızı asla dindiremeyecekler." diye konuştu.

Yıldırım, Fırat Çakıroğlu'nun gençlerin kalbinde önemli bir yer ettiğini kaydederek, "Şartlar ne olursa olsun liderimizin dediği gibi 'Önce ülkem ve milletim' demeye devam edeceğiz. Bir ölür bin diriliriz. Onlar bizi öldü sanırlar ama biz nice Fıratlar yetiştirmeye devam ederiz." dedi.

Olay ve dava süreci

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo, tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Olay anında Nurullah Semo'nun yanında olduğu ve cinayete iştirak ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkında da dava açılmıştı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak 2023'te Cihat Babatonguz'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası vermişti. Karar, istinafta hukuka uygun bulunmuştu.