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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceklerini belirtti.

04.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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