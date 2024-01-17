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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek bölgedeki huzur ve güvenlik ortamını korumaya devam ediyor.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
17.01.2024 - 13:20,  Güncelleme: 13:29
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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