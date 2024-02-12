Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:37
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Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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