Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denildi.