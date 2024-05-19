MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğini vurguladı.

19.05.2024 13:31
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmeyeceği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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