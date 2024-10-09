(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı'nda 2 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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