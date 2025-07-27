Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.
Samandöken Mahallesi yakınlarında, 15 yaşındaki Mustafa Y. serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Nehirde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fırat Nehri'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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