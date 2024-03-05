Fırat Üniversitesi Keban MYO\'da çiftçilere bağ budama eğitimi verildi

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.
Keban MYO üzüm bağı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümünde öğretim görevlisi Mustafa Yüce tarafından verilen eğitimde, çiftçiler bağ budamanın tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.
Yüce, şunları kaydetti:
"Keban MYO bünyesinde öğrencilere uygulama alanı olarak tesis edilmiş bağ alanı 2 dekar. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünden ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünden temin edilen üzüm çeşitleri ile Elazığ'a ait yerli çeşitlerin aynı bağ tesisinde yan yana ekimi yapılarak ilimize adaptasyonları ve verim karşılaştırılması araştırılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla okulumuzdaki bağ tesisinde 10'u yerli çeşit olmak üzere toplam 18 farklı üzüm çeşidinin kıyaslanması söz konusu olmuştur. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda yerli çeşitlerin adaptasyon kabiliyetlerinin ve verimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bahsedilen bu tesis özellikle Keban çiftçileri için örnek teşkil etmiş ve ilçede üzüm yetiştiriciliği konusunda büyük alanları kapsayan birçok yeni bağın ekimine vesile olmuştur. Bölge yıllık ısı değerleri ve güneşlenme yapısı ile bağcılık konusunda ciddi potansiyele sahiptir. Yüksekokulumuzda eğitime katılan çiftçilerimize başarılar diler, bağ tesisimizden çıkardıkları üzüm çubuklarının bol verimli olmasını temenni ederiz."
Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı ise yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamaları sürdüreceklerini belirtti.
Eğitim programına, Kaymakam Furkan Atalık, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve çiftçiler katıldı.
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