Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Trabzon Fırıncılar Odası'nın Kongresine Katıldı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kongresine katıldı. Meslek odalarıyla uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Kaya, "Bu odalarımızdan biri de Fırıncılar Odamızdır. Gecenin sessizliğinde sabrı yoğurup sofralarımıza getiren siz değerli fırıncılarımıza teşekkür ediyor, kongrenin şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) çatısı altında bulunan 49 meslek odasındaki kongre süreçleri, Trabzon Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kongresiyle devam etti.

Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapılan kongreye Kaya'nın yanı sıra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut İlik, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, esnaf odalarının başkanları ve fırıncı esnafı katıldı.

Mevcut Başkan Davut İlik'in tek aday olarak katıldığı kongrede konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Değerli Başkanımızı ve ekibini kutluyorum"

"Mesele, bulunduğun yere bir değer katabilmek, insanlara katkı verebilmek ve onlardan bir 'Allah razı olsun' duasını alabilmektir. Bundan kıymetli hiçbir şey yok. Makamlar, mevkiler gelip geçiyor ama geriye bu hoş sedalar kalıyor. Sağ olsun Fırıncılar Odası Başkanımız, bunu ziyadesiyle başarıyor ki, üç dönemdir tek listeyle seçime gidiyor. Sizler de takdir edip karşısına aday çıkarmıyorsunuz. Değerli Başkanımızı ve ekibini kutluyorum.

Fırıncılık deyince akla ekmek geliyor, emek geliyor, sabır ve dostluk geliyor. Fırınlarımız, mahallelerimizdeki kapanmayan ocaklardır. Sizler de bu mesleği şehrimizde layıkıyla yapıyorsunuz. Hamuru ekmeğe dönüştürüp sofralarımıza o bereketi getiriyorsunuz. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Fırınlarımız sadece ekmeği pişirmiyor, gönülleri de ısıtıyorlar. Fırıncılığın en güzel tanımlaması şu; 'gecenin sessizliğinde sabrı yoğurup sofralarımıza getiren insanlar.' Sizler de bu değerli mesleğin, değerli mensuplarısınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Genel Kurulunuz sizlere, şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun. Bugüne kadar görevini özveriyle yapan Başkanımızı ve yöneticilerimizi de tebrik ediyorum."

Ortahisar Belediyesi olarak meslek odalarıyla uyumlu bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Kaya sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu gayreti başarıyla sürdürdüğümüz odalarımızdan birisi de Fırıncılar Odamızdır. Bu kapsamda Halk Ekmek uygulaması başlatarak, 'Vatandaşımıza nasıl uygun fiyatlı ekmek veririz' arayışımızı, Odamızın ve bizim fedakarlığımızla sonuçlandırdık. Bugün tekli ekmeği 12.5 liraya ikili ekmeği de 25 liraya vatandaşımıza sunuyoruz. Çok hayır duası alıyoruz, bu duanın da mimarları sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Genel Kurulunuz hayırlı olsun."

Trabzon Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut İlik, fırıncı esnafı adına Kaya'ya teşekkür etti.