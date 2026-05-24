Fırıncıyı Çek İçin Darbettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırıncıyı Çek İçin Darbettiler

24.05.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlufırın işletmecisi Vedat İncekan, çek borcu yüzünden 4 kişi tarafından darbedildi.

ERZURUM'da fırın işletmecisi Vedat İncekan'ı (38) arayan kişiler, yazdığı çekin başkası tarafından kendilerine verildiğini ancak tahriş olduğunu belirterek vadesi geldiği için ödeme yapmasını istedi. İncekan olumsuz yanıt verince 4 kişi tarafından darbedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Şelale Evler Sokak'ta meydana geldi. Fırın işleten Vedat İncekan, birine çek yazdı. Tanımadığı kişiler, vadesi geldiğinde arayarak çekin kendilerine verildiğini, ancak yıkandığı için tahriş olduğunu, çek ortada olmasa da ödemeyi yapmasını istedi. İncekan ise çek kendisine ulaştırırlarsa ödeme yapabileceğini aksinin mümkün olmadığını söyledi. Bu cevaba sinirlenen 4 kişi, kapının önünden aldıkları çekpas ve kollarının içine sakladıkları bıçaklarla fırını basarak 3 çocuk babası Vedat İncekan'ı ofisinde darbetti. Kaşı açılan İncekan'a, gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan fırın işletmecisi Vedat İncekan, "Birine çek verdim. Verdiğim çekler başkalarının eline geçmiş. Bana çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söylediler. İş yerime çekin parasını tahsil etmeye geldiler. Ortada evrak olmadığından ödeme yapmak istemedim. Bu ödemeyi almak için önce bana telefonda tehditte bulundu daha sonra iş yerime kadar geldiler. İlk başta bir kişi içeriye girdi. Benimle arbede yaşayıp para istedi. Vermeyince araçta bekleyen diğer kardeşlerini içeriye çağırdı. Müşteri olduğu halde fırınıma baskın yaptılar. Sallama diye tabir edilen bıçak ve bellerindeki silahla buraya kadar geldiler. İçeriye girip beni ofisimde darbettiler. Duyduğum kadarıyla bu kişiler dün gözaltına alınıp, bugün mahkemece serbest bırakıldı. Bir daha benzer durumu yaşamayacağımı nereden bileyim" dedi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırıncıyı Çek İçin Darbettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:36:32. #7.12#
SON DAKİKA: Fırıncıyı Çek İçin Darbettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.