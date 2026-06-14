Fırtına Deresi'nde Kazada Bir AFAD Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırtına Deresi'nde Kazada Bir AFAD Personeli Hayatını Kaybetti

14.06.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu ararken botun devrilmesi sonucu bir AFAD personeli öldü.

Haber. Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışmaları sırasında yaşanan facia, bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Fırtına Deresi'nde AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrildiği ve personelin akıntıya kapıldığı  anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan Volkan Civelekoğlu için başlatılan arama çalışmalarında ekipler, cenazenin yerini tespit etti. Bunun üzerine 5 kişilik AFAD ekibi, dere üzerinde botla bölgeye hareket etti.

Ancak debisi yükselen ve akıntısı şiddetlenen Fırtına Deresi'nde ilerleyen bot, kayaya çarparak devrildi. O anları bölgede bulunan bir yurttaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, botun bir anda alabora olduğu ve AFAD personelinin suya savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Kameraya yansıyan anlarda, görevlilerin akıntıya karşı mücadele ettiği, bir personelin ise kayaya tutunmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı dikkat çekiyor. Suyun sürüklediği personelin gözden kaybolduğu anlar, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazada suya düşen 5 personelden 4'ü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. AFAD personeli Ömer Faruk Özkan ise akıntıya kapılarak yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendi. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun da dere içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan acı olay, hem arama çalışmalarının zorluğunu hem de Fırtına Deresi'nin tehlikeli koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşananların kaydedildiği cep telefonu kamerasındaki görüntüler, ekiplerin yaşadığı çaresiz anları da ortaya koydu.

ÖMER FARUK ÖZKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Görev sırasında yaşanan elim kazada hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kazanın arama çalışmaları sırasında meydana geldiğini belirterek, Özkan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı törende, Özkan'ın fedakarca görev yaptığı vurgulanırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Törenin ardından Özkan'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya uğurlandı. Mesai arkadaşları ve sevenleri Özkan'a gözyaşlarıyla veda etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Fırtına, Güncel, Yaşam, Rize, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Deresi'nde Kazada Bir AFAD Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı Rize'de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı
İsrail, Lübnan’daki Emniyet Şeridini Koruyacak İsrail, Lübnan'daki Emniyet Şeridini Koruyacak
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
İran lideri Hamaney’den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka ’milli birlik’ çağrısı İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
22:19
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
21:55
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
20:44
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
20:19
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
20:08
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 00:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Fırtına Deresi'nde Kazada Bir AFAD Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.