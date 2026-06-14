Fırtına Deresi'nde Kazada Bir AFAD Personeli Hayatını Kaybetti

Haber. Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışmaları sırasında yaşanan facia, bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Fırtına Deresi'nde AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrildiği ve personelin akıntıya kapıldığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan Volkan Civelekoğlu için başlatılan arama çalışmalarında ekipler, cenazenin yerini tespit etti. Bunun üzerine 5 kişilik AFAD ekibi, dere üzerinde botla bölgeye hareket etti.

Ancak debisi yükselen ve akıntısı şiddetlenen Fırtına Deresi'nde ilerleyen bot, kayaya çarparak devrildi. O anları bölgede bulunan bir yurttaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, botun bir anda alabora olduğu ve AFAD personelinin suya savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Kameraya yansıyan anlarda, görevlilerin akıntıya karşı mücadele ettiği, bir personelin ise kayaya tutunmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı dikkat çekiyor. Suyun sürüklediği personelin gözden kaybolduğu anlar, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazada suya düşen 5 personelden 4'ü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. AFAD personeli Ömer Faruk Özkan ise akıntıya kapılarak yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendi. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun da dere içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan acı olay, hem arama çalışmalarının zorluğunu hem de Fırtına Deresi'nin tehlikeli koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşananların kaydedildiği cep telefonu kamerasındaki görüntüler, ekiplerin yaşadığı çaresiz anları da ortaya koydu.

ÖMER FARUK ÖZKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Görev sırasında yaşanan elim kazada hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kazanın arama çalışmaları sırasında meydana geldiğini belirterek, Özkan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı törende, Özkan'ın fedakarca görev yaptığı vurgulanırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Törenin ardından Özkan'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya uğurlandı. Mesai arkadaşları ve sevenleri Özkan'a gözyaşlarıyla veda etti.