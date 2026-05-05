Fırtına Hasar Tespitleri: Vali İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, önceki gün etkili olan şiddetli fırtınadan etkilenen Viranşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede hasar meydana gelen alanlarda inceleme yapan Vali Şıldak, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, AA muhabirine, kentte 3 Mayıs Pazar günü etkili olan fırtınanın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde hasara neden olduğunu hatırlattı.

Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiğini ve bazı binaların çatıları ile okullarda zarar oluştuğunu ifade eden Şıldak, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde cadde, sokak, park ve okul bahçelerinde temizlik, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Kırsalda elektrik enerjisi verilmeyen çok az bölgenin kaldığını dile getiren Şıldak, "100'e yakın okulumuzda hasar oluştu. Birecik ve Viranşehir'de eğitim öğretime 4 gün ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulması suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor." dedi.

Şıldak, fırtına nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Şu an itibarıyla hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birecik ilçemizdekiler taburcu edildi. Viranşehir ilçemizde yaralanan ve hastanede tedavisi süren vatandaşlarımızdan birinin durumu maalesef kritik düzeyde bulunuyor." dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Şıldak, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların destekleriyle yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.